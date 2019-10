Fotograaf Bert Potvliege opent expo ‘Kwartiermaken’ Yannick De Spiegeleir

28 oktober 2019

19u43 13 Gent Afgelopen vrijdagavond vond de plechtige opening plaats van de fototentoonstelling ‘Kwartiermaken’ in hartje Ledeberg. Dit is een eerste publieke vertoning van deze beelden, met de intentie om deze te laten rondreizen in en rond Gent gedurende 2020, om aandacht te vragen voor de problematiek die hierin aangekaart wordt .

Kwartiermaken betekent het zoeken en creëren van gastvrije plekken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden in de maatschappij. “Sedert enkele jaren wordt ook voor mensen met psychische kwetsbaarheid steeds meer naar zo een plaatsen gezocht. Men gelooft dat langdurige opnames heel wat nadelen hebben voor de mensen die er verblijven. Hulpverleners geven zorg aan huis en ondersteunen ook buurten om mensen te helpen samen te leven”, verduidelijkt Potvliege

Onder leiding van psycholoog Peter Dierinck werd het afgelopen jaar een dergelijk project uitgevoerd in Ledeberg. De intentie van dit project was het zorgen voor elkaar in het middelpunt van de belangstelling te brengen. De vele hulpverleningsorganisaties actief in Ledeberg staken de koppen samen om dit te ondersteunen.

Fotograaf Bert Potvliege observeerde dit traject en presenteert het resultaat in de vorm van een tentoonstelling. Zijn werk gaat verder dan enkel het psychiatrisch project en toont een beeld van groepen en mensen die zorg geven en krijgen, en zo de leefbaarheid in Ledeberg verbeteren. “Het toont een wijk die zorg draagt voor zij die er nood aan hebben. Om het even welke zorg die je voorziet als professional doe je altijd samen met de buurt en haar bewoners. Het schetst de kleine goedheid van een buurt”, aldus Potvliege.

Dit project wordt ondersteund door Stad Gent, op de vernissage vertegenwoordigd door Schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (sp.a).

Je kan de tentoonstelling gratis bekijken van 25 oktober tot en met 10 november in de Walstraat 68 in Ledeberg. De tentoonstelling is te bezoeken op zaterdag en zondag van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 17:00, op dinsdag van 14:00 tot 17:00 en op donderdag van 17:00 tot 20:00, gedurende deze periode.