Foto-expositie in de Krook met Brugse Poort als muze Jill Dhondt

10 februari 2020

10u56 6 Gent Buurtbewoners en liefhebbers van de wijk maakten de voorbije maanden beelden die het karakter blootleggen van de Brugse Poort. De foto’s worden tussen 15 februari en 14 maart tentoongesteld in de Gentse Krook, en kan al op heel wat belangstelling rekenen op Facebook.

De foto-expo is een project van Fixatief, een artistieke broedplek van De Vieze Gasten voor mensen met een passie voor fotografie. De deelnemers kregen de opdracht om een individueel verhaal uit te werken met de Brugse Poort als muze. Ze werden daarbij begeleid door de Gentse fotograaf Yann Bertrand. “Geen van de deelnemers kende elkaar toen ze begin oktober voor het eerst samen aan tafel gingen zitten”, vertelt Yann. “De meesten hadden wel een idee wat ze wilden maken, en het was mijn taak om hen te helpen dat verder uit te werken. In het begin waren er nog veel overlappingen, maar gaandeweg ontwikkelde iedereen zijn eigen fotografische taal. Daardoor is elke reeks uniek geworden, een persoonlijk verhaal dat perfect op zichzelf staat. In de Krook gaan de verhalen in dialoog met elkaar. Samen houden ze het eigengereide karakter van de wijk op een fascinerende manier tegen het licht.”

Het resultaat van het project is een expo die je meeneemt achter de gevels van de wijk. De leden van Fixatief vertellen zowel intieme als contemplatieve verhalen van een buurt waarvan ze houden. Op Facebook staan er intussen rond de 2.500 personen op aanwezig, de buurt spreekt kenbaar tot de verbeelding.

De expo ‘Brugse Poort in Beeld’ loopt van 15 februari tot 14 maart in De Krook bibliotheek.