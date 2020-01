Foto-expo stadsfotograaf krijgt tweede leven in Gentse woonzorgcentra Yannick De Spiegeleir

15 januari 2020

15u21 3 Gent Historische Huizen Gent schenkt een selectie van zo’n 100 foto’s uit de expo ‘Over Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry aan woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt. De foto’s krijgen een vaste plaats in de gemeenschappelijke ruimtes.

De zeer gesmaakte tentoonstelling ‘Over Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry, in de zomer van 2019 te zien in de Gentse Sint-Pietersabdij, bood een unieke kijk op Gent en zijn bewoners en bezoekers. Van Rabot tot Reep, van Mina tot Macron, van bibberduik tot Bourgoyen en van Ghelamco tot de Gentse Feesten: een echt venster op de stad in 120 beelden. Nu krijgt een selectie van die foto’s een permanente plaats in de gemeenschappelijke ruimtes van woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt.

Het bijzondere project werd deze ochtend voorgesteld in woonzorgcentrum De Vijvers. De bewoners kunnen de ingreep wel smaken. “Ik heb altijd in Gent gewoond. Die beelden van de stad brengen herinneringen naar boven”, zegt Denise (84). Suzanne (83) beaamt. “De foto’s van de dieren zijn mijn favorieten. Ik ben een échte dierenliefhebber.”

Schepen van Seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a) onderstreept het belang van de expo. “We brengen cultuur tot bij de bewoners van de woonzorgcentra omdat het voor hen vaak onmogelijk is om van het uitgebreide cultuuraanbod in de stad te genieten.” Schepen van Cultuur Sami Souguir is opgetogen dat de beelden een tweede leven krijgen. “We merkten dat Gentenaars tijdens de tentoonstelling zo genoten van de foto’s van Patrick dat we het zonde vonden om hieraan geen vervolg te breien. We dachten meteen aan de woonzorgcentra.”