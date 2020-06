Foto-expo in open lucht vertelt verhalen Gentenaars met migratieachtergrond Wietske Vos

22u07 0 Gent Aan de Schipperskaai openden burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD), schepen van Welzijn en Gelijke Kansen Astrid De Bruycker (sp.a) en een vertegenwoordiger van IN-Gent vanavond de fototentoonstelling ‘Overal en Ergens’. Deze openluchtexpo doet toevallige voorbijgangers letterlijk en figuurlijk stilstaan bij de verhalen van stadsgenoten met een vluchtverleden. De foto’s blijven de hele zomer gratis te bezichtigen.

Aanleiding voor de expo is Wereldvluchtelingendag op 20 juni, een dag die aandacht vraagt voor de 70 miljoen vluchtelingen wereldwijd. De Stad en IN-Gent, het Gentse agentschap voor integratie en inburgering, grepen die dag aan om tien ex-vluchtelingen die in Gent een nieuw leven hebben gevonden, te portretteren. De foto’s, gemaakt door Francis Vergalle, hangen voor iedereen zichtbaar aan het hek aan de Schipperskaai, ter hoogte van de Bataviabrug.

‘Overal en Ergens’ laat de ex-vluchtelingen zien op een plek in Gent die voor hen een speciale betekenis heeft. Zo getuigt Marie-Claire Nyatanyi (46), die in 1994 wegvluchtte uit Rwanda, over haar favoriete plek in Gent: het Zuidpark. “Toen ik pas in Gent was, woonde ik vlakbij het Zuidpark. Ik was blij dat ik hier was omdat het een veilige plek was, maar ik kreeg vaak te maken met voordelen. Als ik het daar moeilijk mee had, ging ik soms in het Zuidpark zitten, om te dromen over mijn land. Dan zag ik al die mensen passeren en dacht ik: ‘Waar komen zij vandaan, wat doen zij?’.” (Lees verder onder de video)



Sporen van lockdown

Op de foto’s zijn duidelijk ook de sporen van de recente lockdown te zien: de geportretteerden worden helemaal alleen in beeld gebracht. Op de locaties waarvoor ze kozen, vonden ook heel wat activiteiten en ontmoetingen plaats die ze door de coronamaatregelen even moesten missen: boksclub, voetbalclub, scoutslokalen.

“De verhalen en foto’s stellen plekken in de stad centraal die herinneren aan waardevolle ontmoetingen”, aldus schepen De Bruycker. Samen met burgemeester De Clercq benadrukte ze de bereidheid van Gent om zich in te zetten voor mensen die op de vlucht zijn. Ze verwees daarbij ook naar de Renoboot, het tijdelijke opvangcentrum van Fedasil dat sinds het voorjaar van dit jaar voor de tweede keer aangemeerd ligt aan de Gentse Rigakaai.