Forse kritiek van oppositie op sloopplannen Sint-Bernadettewijk

Erik De Troyer

06 juli 2020

18u23 0 Gent Zowel PVDA als Vlaams Belang hebben vragen bij de beslissing om de Sint-Bernadettewijk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De PVDA wil dat bewoners terug naar de wijk kunnen. Vlaams Belang is vooral verbolgen over de manier waarop er naar de bewoners gecommuniceerd werd.

Tegen de zomer van 2022 gaan 191 sociale woningen van de Sint-Bernadettewijk tegen de vlakte. Dat werd zondag meegedeeld tijdens een aantal infomomenten in zaal Nova.

Bij de Gentse PVDA wil men inspraak voor de bewoners. “Het is hoog tijd voor een Bernadettewijk 2.0. De bewoners verdienen moderne, kwaliteitsvolle woningen, na jaren van verwaarlozing”, zegt Tom De Meester. “Nu is er nul inspraak. De sloop komt als een donderslag bij heldere hemel. We hebben nood aan een intensief participatietraject met de wijkbewoners, zij moeten mee de toekomst van hun wijk uittekenen”, gaat De Meester verder. De partij vraagt verder dat alle bewoners die dat wensen ook effectief in de wijk kunnen blijven wonen. “Iedereen die vandaag in de Bernadettewijk woont, moet daar ook na de bouw van de nieuwe woningen een thuis hebben”, stelt De Meester.

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang zegt niet te spreken te zijn over de laatste ontwikkelingen. “Dit is onherroepelijk en zonder inspraak. Deze manier van werken is schandelijk - nadat enkele jaren geleden heel duidelijk werd hoe de wijk manifest werd verwaarloosd en tal van panden moesten leeggemaakt worden, moeten de inwoners nu opnieuw en volledig verhuizen”, reageert Gents fractieleider Johan Deckmyn. “Het Gentse stadsbestuur had al veel langer en veel meer aandacht moeten hebben voor de Sint-Bernadettewijk, dan was deze drastische beslissing nooit nodig geweest en konden de panden op tijd en stond degelijk onderhouden worden. Dit is sociaal wanbeleid”, zegt hij.