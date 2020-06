Formatieteam The Victors voert ‘witte vlucht’ uit boven Gentse ziekenhuizen Wietske Vos Sabine Van Damme

13 juni 2020

21u37 4 Gent Het formatieteam The Victors van Vliegclub Ursel voerde zaterdagavond een speciale ‘white flight’ (witte vlucht) uit boven ziekenhuizen in Oost- en West-Vlaanderen. In Gent vloog de formatie van 5 toestellen twee keer over AZ Jan Palfijn, UZ Gent en Maria Middelares.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Om 20u04 kwam het formatieteam The Victors met 5 Piper-toestellen aangevlogen boven AZ Jan Palfijn voor een mini-airshow. Ze voerden twee formatieveranderingen en een bocht van 360 graden uit, waarbij één vliegtuig de andere vier verliet als hulde en herdenking aan de overleden corona-patiënten — een zogeheten missing man formation. Datzelfde toestel vormde ook witte rook, als teken van dank aan de zorgsector. Op het grasveldje vóór het ziekenhuis aanschouwde een groep aanwezige verpleegkundigen de show, aan de Watersportbaan stonden heel wat kijklustigen uit de buurt. (lees verder onder de video)

De vliegtuigen vlogen eerder al over de ziekenhuizen AZ Sint-Lucas en Sint-Jan in Brugge, WZC Amphora in Wingene, Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en WZC Veilige Have in Aalter. Na Gent ging het richting AZ Alma in Eeklo, en daarna terug naar Ursel.

2 doelstellingen

Het initiatief gaat uit van het team The Vicors, waarvan de leider vader is van een verpleegkundige. Volgens een verklaring op de website van The Victors heeft de formatievlucht 2 doelstellingen. Ten eerste wil het team hulde brengen aan al het medisch personeel, dat gedurende de COVID 19-pandemie dag en nacht klaar stond om de mensen zo goed mogelijk te helpen.

Daarnaast is het de bedoeling om 8 mei te herdenken, de 75ste verjaardag van het einde van WOII. Dit kon door COVID 19 niet intens herdacht worden. Ondertussen was het op 6 juni ook 76 jaar geleden dat D-Day plaatsvond.

Omwille van dat laatste maakten de vliegtuigen na de overvlucht boven Aalter enkele passages boven het gedenkteken op het oude vliegveld van Ursel, vanwaar vliegtuigen een belangrijke rol speelden bij de bevrijding van de Scheldemonding.