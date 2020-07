Fooruitbaters protesteren tegen verbod kermissen Gentbrugge, Ledeberg en Oostakker Wietske Vos Yannick De Spiegeleir

29 juli 2020

17u20 51 Gent De uitbaters van zo’n 13-tal kermisattracties protesteerden woensdagnamiddag op Merelbekestationsplein in Gentbrugge tegen de beslissing van het stadsbestuur om de geplande kermissen in augustus te verbieden. Ze beslisten hun reeds opgebouwde kramen te laten staan.

De maat is vol voor de Gentse fooruitbaters die alles in gereedheid hadden gebracht om met hun kraam vanaf vrijdag op de kermis van Gentbrugge Merelbekestationsplein te staan. “We hadden onze attracties en kramen net opgebouwd, toen vanmiddag rond 14.30 uur een ambtenaar van de stad Gent kwam vertellen dat we alles weer moesten afbreken”, vertelt Jean Trehout (35), de uitbater van oliebollenkraam Gents Gebak Abel. “Nu sta ik hier met een diepvries en frigo vol goederen om te verkopen.”

Kermissen augustus geschrapt

Reden voor de mededeling: het stadsbestuur besliste om naar aanleiding van de opnieuw aangescherpte coronamaatregelen de drie kermissen van augustus te schrappen. Het betreft de kermissen van Gentbrugge Merelbekestationsplein (31 juli tot 3 augustus), Ledeberg (21-24 augustus) en Oostakker (28-31 augustus).

De kermislui zijn vooral boos over de slechte en late communicatie en de plotse beslissing zonder overleg. “Gisteren hebben we nog contact gehad met minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, om te checken of er toch zeker niets veranderd was”, aldus Jean Trehout, die ook voorzitter is van de vereniging Verdediging der Belgische Foorreizigers. “Hij verzekerde ons dat kermissen toegestaan blijven, op voorwaarde dat de veiligheidsmaatregelen worden gevolgd. Geen probleem: wij hebben geïnvesteerd in handgels en materiaal om van elk kraam een soort ‘bubbel’ te maken met een aparte in- en uitgang, waar de klanten steeds in dezelfde richting moeten aanschuiven en 1,5 meter afstand moeten houden. Op de zomerfoor op het Sint-Pietersplein hebben we dat zo gedaan en dat werkte perfect.”

Ambulante handel

De foorkramers zien niet in waarom voor kermissen andere regels moeten gelden dan voor pretparken, winkels en markten. Trehout: “Dat valt allemaal onder de ambulante handel. Waarom worden dan de kermissen als enige geschrapt?” Uit protest beslisten de kraamuitbaters met hun opgebouwde attracties op het plein te blijven staan.

Sofie Bracke, Gents schepen van Economie en Handel, reageert begripvol maar gedecideerd: “Sommige forains konden nog op de zomerfoor van vorige week staan. We begrijpen dat deze annulering voor hen nu een spijtige zaak is, maar veiligheid gaat boven alles. We moeten het virus nu indijken, zodat we dit zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.”