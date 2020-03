Foorkramers breken kermis terug af en slaken noodkreet: “Onvoorstelbaar financieel drama” Sabine Van Damme

13 maart 2020

Met lood in de schoenen zijn de foorkramers op het Sint-Pietersplein hun attracties terug aan het afbreken . Door de maatregelen van de overheid zouden ze nog maar anderhalve dag in Gent kunnen open zijn. "Het geld van de foorkramers is op. We hebben geen idee hoe we dit moeten overleven", zegt Guido Herman.

Bijna 2 weken zijn ze bezig geweest met het opbouwen van de Halfvastenfoor, die zaterdag zou openen. Niet dus. En dus worden de attracties opnieuw afgebroken. “Niemand beseft wat voor financieel drama dit is”, zegt Guido Herman, voorzitter van de vereniging van foorreizigers. “De opbouw alleen al heeft ons 500.000 euro gekost. Foorkramers hebben hun laatste centen na het winterseizoen gestoken in het in orde zetten van hun attractie, in certificaten, in het aankopen van allerlei materiaal. We hebben hier 20 koelwagens met eten – aardappelen, vlees, noem maar op – die we moeten wegsmijten. Het standgeld krijgen we gelukkig terug van de stad. En ook het geld om de LEZ in en uit te rijden – samen 14.000 euro – wordt ons kwijt gescholden.”

Onze sector overleeft zonder subsidies, we hebben nog nooit iets gevraagd. Guido Herman

“Maar de mensen hebben nu nul inkomsten. Hoe moeten wij onze sociale bijdragen betalen tegen 20 maart? Hoe moeten we onze voorafbetaling op de belastingen betalen? Foorkramers kunnen nergens op terugvallen. Hier zijn nu 100 huisgezinnen die echt niet weten hoe het nu verder moet, hoe ze hun kinderen moeten onderhouden. Want normaal gezien staan we na Gent in Kortrijk, maar we denken dat ook dat niet zal doorgaan. En het gaat niet eens over de foorkramers alleen he, ook de hele toelevering valt stil. Maandag zouden hier 20 bestelwagens met spullen toekomen, van pijltjes voor de schietkramen tot pluchen beestjes voor de lunaparken. Dat kan allemaal niet nu.”

Herman hoopt dat er toch iemand aan de foorkramers denkt. “De horeca en de winkels krijgen geld omdat ze moeten sluiten. Wij foorkramers hebben nog nooit iets van de overheid gekregen. Onze sector overleeft zonder subsidies, we hebben nog nooit iets gevraagd. We hebben alleen nog maar betaald. 523 keer al hebben we deze foor opgebouwd en uitgebaat, zelfs tijdens de wereldoorlogen gingen we door. Nu het niet kan en mag, hopen we dat de overheid ons niet vergeet.”