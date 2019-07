FOD Volksgezondheid neemt negen illegale uilen en roofvogels in beslag Jeffrey Dujardin

31 juli 2019

10u18 0 Gent In het Gentse hebben inspecteurs van FOD Volksgezondheid negen ‘illegale’ vogels in beslag genomen. De eigenaar bleek niet de juiste vergunningen te hebben voor de dieren, die op verschillende adressen verspreid zaten.

Vier rode wouwen (waaronder twee zeer jonge vogels), een Amerikaanse oehoe, een Siberische oehoe, twee bergcaracara's en een Afrikaanse uil werden in beslag genomen. De meeste van die diersoorten maken geen deel uit van de Belgische fauna. De actie maakt deel uit van een onderzoek dat al maanden aan de gang is, na een reeks controles die zijn uitgevoerd bij verschillende personen die meer dan 50 roofvogels in hun bezit hadden. Sommige soorten kunnen enkel legaal in ons land gehouden worden als ze in gevangenschap geboren zijn of de eigenaar over de juiste vergunning beschikt. Dat bleek hier niet het geval te zijn, op het moment van de controle-acties bleek er voor meer dan 50 vogels geen geldige vergunning (CITES-certificaat) of bewijs van oorsprong te zijn.

Zes vogels verdwenen

Toen de inspecteurs vijftien vogels definitief in beslag wilden nemen, waren zes van deze vogels verdwenen (vijf roofvogels en één Groenvleugel Ara). Ze vonden ook zestien CITES-certificaten voor vogels die niet aanwezig waren en namen deze in beslag zodat ze niet konden worden gebruikt om de illegale herkomst van andere vogels te verhullen. “Dit zijn ernstige schendingen van de CITES-wetgeving”, klinkt het bij FOD Volksgezondheid. “De federale milieu-inspectie zal de zaak doorsturen naar het parket van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Die zullen beslissen om de eigenaar al dan niet te vervolgen. Deze laatste zal zeker een boete moeten betalen.” De vogels werden overgebracht naar het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, bekend om zijn expertise in het opvangen, revalideren en vrijlaten van grote roofvogels.