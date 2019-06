Fnac opent nieuwe winkel in Veldstraat Jeffrey Dujardin

14 juni 2019

19u13 0 Gent Multimedia-groothandel Fnac is verhuisd en heeft in het kleinere pand de deuren geopend. Vrijdag om 11.30 uur was het zover in het vroegere pand van The Phone House.

De nieuwe winkel is een pak kleiner zijn dan de huidige mastodont aan het begin de Veldstraat, kant Koophandelsplein. Via het pand van The Phone House kan je naar de tweede verdieping van het gebouw waar C&A vroeger zat.

Omdat steeds meer mensen hun gsm of laptop online kopen en de verkoop van muziek steeds vaker via streamingdiensten gaat, koos Fnac voor een kleiner pand. De keten huisde al sinds 1981 in het gebouw naast de Inno in de Veldstraat. Het was destijds de eerste winkel van de Franse keten in ons land. Dat gebouw wordt nu volledig leeggehaald, het is nog een groot vraagteken wie daarin komt.