Floraliën schuiven exact één jaar op: van 1 tot 9 mei 2021 Sabine Van Damme

25 maart 2020

16u14 0 Gent Dat de Gentse Floraliën zouden worden Dat de Gentse Floraliën zouden worden uitgesteld , was al bekend. Nu heeft de organisatie ook een nieuwe datum geprikt. Dat wordt 1 mei 2021, exact een jaar na de geplande editie van dit jaar.

Het thema blijft hetzelfde, en ook de locatie zal niet veranderen. Van 1 tot 9 mei 2021 veranderen het ICC, Kuipke, Floraliënhal en de Plantentuin in een bloemenzee. De Raad van Bestuur van Floraliën Gent heeft samen met de stad en het ICC de nieuwe datum vastgelegd voor de volgende editie. “De nieuwe datum creëert meteen ook duidelijkheid voor de sector”, klinkt het. “De inspanningen die deze laatsten leverden voor de editie 2020 waren ongezien, en dus zag de Raad van Bestuur het als een prioriteit om snel een nieuwe datum vast te leggen. We weten dat de geplande creaties van de sector voor de bezoekers een grote meerwaarde gingen zijn voor de editie 2020 en kijken dus uit naar de editie van 1 tot 9 mei 2021. We behouden in 2021 ook het thema van “mijn paradijs, een wereldse tuin.”