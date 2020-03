Floraliën Gent 2020 worden verplaatst naar voorjaar 2021: “Technisch te onzeker en we stellen gezondheid voorop” Didier Verbaere Sabine Van Damme

17 maart 2020

19u46 25 Gent Er komen geen Floraliën dit jaar in Gent. De organisatie heeft beslist om het vijfjaarlijkse event met een jaar uit te stellen, tot april of mei 2021, door de coronacrisis. Normaal gezien werd al op 6 april gestart met de voorbereidingen van deze editie maar dat bleek technisch onhaalbaar en te onzeker in deze crisistijden.

De Floraliën in Gent is een internationaal bekende tentoonstelling van bloemen en planten en de hoogmis van de hele sierteeltsector. Met als thema ‘Mijn Paradijs’ legde de sector dit keer de focus op stilte en rust in het persoonlijke ‘paradijs’ van de mensen thuis, in een groene woonkamer of in de eigen tuin, maar ook in openbare parken. De Floraliën in Gent waren voorzien van 1 tot 10 mei 2020, maar de logistieke voorbereidingen zouden al starten op 6 april. Het ICC, het Kuipke en de Floraliënhal moeten immers helemaal omgebouwd worden tot bloemen- en plantenparadijs, met tonnen aarde en wandelpaden.

Maar de Raad van Bestuur van de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde vzw heeft na overleg met alle partners dinsdag de handdoek in de ring gegooid. Het event wordt verplaatst naar de periode april of mei 2021. “Daarmee spelen we als organisatie in op de bezorgdheden van iedereen na de berichtgeving over de ernst en de impact van het coronavirus. We stellen de gezondheid en het belang van bezoekers, exposanten en iedereen die betrokken is bij de organisatie voorop”, meldt de raad van bestuur.

Eén jaar uitstel

Sinds de uitbraak van de gezondheidscrisis in België werd de situatie op de voet gevolgd. “Er lagen drie voorstellen met uitstel klaar, en we kiezen ervoor om dit jaar geen tentoonstelling op poten te zetten. Hierbij werd ook rekening gehouden met de technische mogelijkheden van de sector. We behouden in 2021 ook het thema van ‘Mijn paradijs’”, besluit de organisatie. Wim Opbrouck siert het campagnebeeld van de volgende editie als engel met vleugels van bloemen. Tickets die werden aangekocht voor mei 2020 blijven ook volgend jaar geldig, of zullen worden terugbetaald.

Ei zo na failliet in 2016

Het uitstel is een domper op het enthousiasme van de nieuwe bestuursploeg, want De Gentse Floraliën waren na de editie van 2016 ei zo na failliet. De toenmalige voorzitter zette een megalomaan project op poten dat helemaal niet aansloot bij het doelpubliek van de Floraliën. Een veel te grote tentoonstelling in openlucht, op verschillende plaatsen in de stad, met veel te grote afstanden, gecombineerd met de aanslagen in Brussel toen én slecht weer maakte dat de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde er bijna de brui aan moest geven. De gebouwen aan de Kortrijksesteenweg moesten zelfs worden verkocht om de put te vullen. Maar een nieuw team rond een nieuwe en jonge voorzitter Frederik Matthys, bedrijfsleider bij plantenkwekerij WilWoodii in Lochristi, vond een tweede adem. Die wordt nu even afgesneden door het coronavirus.