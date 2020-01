Floraliën brengen eigen postzegel uit Sabine Van Damme

27 januari 2020

13u00 0 Gent Niet alles in 2020 draait om de grote Van Eyck-tentoonstelling, er zijn ook nog de Floraliën. Die vinden voor het eerst sinds lang weer plaats waar het ooit startte, in het ICC en het Citadelpark. Voor de editie 2020 brengt de organisatie een eigen postzegel uit.

Het is nog steeds een hoogmis voor wie houdt van bloemen en planten en alles wat daarbij komt kijken. De hele sector vaart wel bij het vierjaarlijkse bloemenevenement. Dat vindt dit jaar plaats van 1 tot 10 mei 2020. En om dat evenement nog meer in het licht te stellen, brengen de Floraliën nu een postzegel uit. Niet dat mensen nog vaak brieven versturen, maar er zijn nog steeds heel wat postzegelverzamelaars, overal ter wereld. Het is eerder voor hen dat de nieuw zegel er komt. “De eerste Belgische postzegel dateert van 1849”, weten ze bij de Floraliën, “en er zijn op dit moment meer dan 20 miljoen postzegelverzamelaars in de wereld actief.

Elk vel bevat 10 postzegels aan binnenlands tarief, met exclusieve beelden van voorbije Floraliën-edities. Een vel kost 20 euro, en daar komt nog 5 euro verzendingskost bij. Wie Floraliën-postzegels wil, kan ze bestellen door over te schrijven op de rekening van de Floraliën Community: BE72 7360 5471 2916. Wie meer info over de zegels wil kan mailen naar Adrien.saverwyns@gmail.com