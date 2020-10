Flitsmarathon in Gent: snelheidsduivel rijdt met 133 per uur door zone 70 Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

14u22 1 Gent Woensdag organiseerden de federale wegpolitie en verschillende lokale politiezones een flitsmarathon. Met deze gecoördineerde actie wil de politie gericht optreden tegen onaangepaste snelheid, nog steeds een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen.

Ook de Gentse Flikken flitsten mee. De controles vonden plaats tussen 6 en 22 uur op verschillende locaties in Gent. Naast een anoniem flitsvoertuig zette de politie ook motorrijders in om snelheidsduivels meteen uit het verkeer te halen. In totaal passeerden 5.131 voertuigen de camera van van de Gentse politie. 7 procent reed te snel. Er werden acht bestuurders onderschept voor een onmiddellijke inning van de boete. Ook werd het rijbewijs van vier bestuurders ingetrokken. Bij een snelheidsduivel op de Deinsesteenweg werd een maximumsnelheid van 133 kilometer per uur gemeten, waar de maximum toegelaten snelheid 70 kilometer per uur bedraagt.

De resultaten van de voorbije flitsmarathon situeren zich tussen de resultaten van vorig jaar. Tijdens de flitsmarathon van april 2019 reed nog 12 procent te snel, in oktober 2019 daalde dat cijfer net onder 4 procent in Gent. Naast deze flitsmarathon streeft de Gentse politie ernaar om elke dag met een anoniem flitsvoertuig snelheidscontroles uit te voeren. Ook de superflitspaal (Lidar) houdt het hele jaar een oogje in het zeil.