Flips en grinds op de Blaarmeersen: grootste skatepark van het land gaat zaterdag open Sabine Van Damme

14 juli 2020

14u13 0 Gent Vanaf dit weekend is – eindelijk – het grootste skatepark van België open. Aan de Blaarmeersen is 4.000 vierkante meter aan rollerplezier gecreëerd, in zeven zones. Door corona is reserveren wel verplicht.

Skaters, rolschaatsers, BMX’ers en freerunners, iedereen is welkom in het Gentse skatepark. Zaterdag opent dit paradijs, met een demonstratie van skatester Lore Bruggeman en BMX’er Barre Neirynck, twee Belgische toppers. Hun show is via een livestream op Facebook te volgen, want live aanwezig zijn kan niet. Corona is immers nog steeds een spelbreker. Van 12.30 tot 14 uur zijn er wel al initiatielessen, inschrijven daarvoor is verplicht.

Het Gentse park is het grootste van België, het derde grootste van Europa. De Gentse urban sportgemeenschap mocht mee helpen bij het ontwerp. Zij zullen ook toezicht houden op het park. In de zomervakantie is het skatepark vanaf 18 juli elke dag open voor iedereen, maar reserveren is verplicht. Je kan dan maximum 2 uur blijven, en er mogen maximum 200 sporters tegelijk komen. De bouw van het park heeft 1,8 miljoen euro gekost.

Reserveren voor zaterdag - of daarna - kan nu al, via deze site.