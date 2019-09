Flikken mogen 62 mensen extra aanwerven, maar waar vinden ze die? Grootste aanwervingsgolf ooit, maar ‘systeem’ maakt het moeilijk Sabine Van Damme

11 september 2019

13u16 3 Gent Er mogen dit najaar 62 plaatsen worden open gesteld voor extra politiemensen. Gespreid over dit jaar zullen dat zelfs 95 plaatsen zijn, de grootste aanwervingsgolf ooit. Goed nieuws, maar die plaatsen invullen wordt een uitdaging. “Er zijn gewoon niet genoeg mensen op de politieschool, en niet iedereen die dat wil, mag in Gent komen werken”, zegt korpschef Filip Rasschaert.

Officieel hebben we in Gent 1.099 politiemensen. Maar zoveel zijn er in realiteit nooit. Eind mei waren er 1.073 in dienst, waarvan er 44 om allerlei redenen thuis zaten. 70 man tekort dus, en dat maakte dat onze flikken op hun tandvlees zaten. Verlof opnemen kon niet, overuren werden standaard. Eind juni werd gedreigd met een staking, wegens onhoudbare werkdruk. Burgemeester Mathias De Clercq ging met de vakbonden rond de tafel zitten en beloofde een oplossing op korte termijn. Die is er nu, in theorie dan toch. “We hebben beloofd dat we het kader terug opvullen tot 1.099, en gaan er ook alles aan doen om dat te realiseren”, zegt hij. “Gezien over het hele jaar zullen er 75 plaatsen zijn opengezet voor de interventiedienst, en 20 voor de wijkdienst. Het is de grootste aanwervingsgolf ooit.”

Nog deze maand worden er 62 plaatsen opengesteld, waarvan 40 voor interventie, de andere onder meer voor de wijkdienst en de verkeersdienst. Een goede zaak, vindt korpschef Filip Rasschaert. Maar dat de mogelijkheid er nu is om mensen aan te werven, wil niet zeggen dat ze er morgen staan. “De burgemeester heeft woord gehouden”, zegt hij. “We hebben al 2 jaar geld over om mensen aan te werven, en dat mogen we nu gebruiken. Alleen zijn er simpelweg niet genoeg kandidaten die afstuderen aan de politieschool. Er is één politieschool per provincie. In Oost-Vlaanderen studeren ongeveer 100 flikken per jaar af, maar die kunnen de eerste jaren niet vrij kiezen waar ze aan de slag gaan. Ze kunnen even goed naar Antwerpen worden gestuurd. Er is een heel ingewikkeld systeem op basis waarvan politiemensen worden toegewezen aan korpsen. Dat zou in de toekomst gewijzigd worden, zodat je bij de start van de politie-opleiding al weet naar welk korps je zal gaan, maar zover zijn we dus nog niet.”

De Gentse politie gaat nu alle bestaande systemen aanwenden om nieuwe politiemensen naar hun korps te lokken, behalve één. “Je kan ervoor kiezen om de opleiding van nieuwe flikken zelf te financieren, maar dat is heel duur, en eigenlijk niet de bedoeling. Brugge doet het nu, uit noodzaak, en betaalt 500.000 euro voor 10 flikken. Dat gaan wij dus voorlopig niet doen, maar als het echt niet anders kan zal zelfs dat overwogen worden.”

Het probleem is dus dat gewoon te weinig mensen aan de politie-opleiding – die één jaar duurt – beginnen. Het komt er ongeveer op neer dat als een korps 10 mensen vraagt, ze er 3 of 4 krijgen. Gent heeft dus het geld én de mogelijkheid om extra flikken aan te werven, en zélfs voldoende kandidaten, maar die moeten dikwijls verplicht eerst 2 of 3 jaar elders werken.