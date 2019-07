Flikken maken verschil door snelle reanimatie Wouter Spillebeen

19 juli 2019

18u58 0 Gent Op de Antwerpsesteenweg in Gent is een drama deze namiddag nipt vermeden nadat een bus bruusk moest uitwijken en twee passagiers vielen.

Door een ander incident vlak voor de bus, moest de chauffeur rond 17 uur ineens remmen en uitwijken. Twee passagiers kwamen door de plotse beweging ten val. Een van hen, een bejaarde persoon, verkeerde door de val in levensgevaar. “Een combi van de politie was in de buurt”, duidt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Zij zijn meteen met de reanimatie begonnen, totdat een medische ploeg ter plaatse was. Ze hebben snel een beslissing moeten nemen, maar hebben wel het verschil gemaakt. Het slachtoffer werd uiteindelijk stabiel, maar zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.”