Flikken controleren alle combi’s op sticker met ‘Fuck You Greta’ Sabine Van Damme & Wim Naert

29 september 2019

19u00 33 Gent Op het internet circuleert een foto van een Gentse politiecombi met daarop achteraan een sticker met Fuck You Greta, uiteraard verwijzend naar het Zweedse klimaatmeisje Greta Thunberg. De Gentse flikken kunnen daar niet om lachen, en controleren nu alle voertuigen op ongewenste tags.

Een sticker in het oranje, een gasmasker met onderschrift Fuck You Greta, subtiel op de achterzijde van een politiecombi gekleefd. Dat beeld doet de ronde op het internet, uiteraard tot grote hilariteit van velen. De Gentse politie zelf bleek niet op de hoogte van het beeld, en liet onmiddellijk alle patrouilles hun voertuigen controleren. De bewuste sticker werd inderdaad gevonden, en verwijderd. “Dit is niet waar wij voor staan”, klinkt het bij de politiewoordvoerder. “We hebben dus opdracht gegeven om alle voertuigen te controleren op ongewenste stickers of andere opschriften, en in geval zoiets gevonden wordt daar verslag van op te maken. Het gaat immers om beschadiging van eigendom.”