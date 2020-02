Flesjes en Bengaals vuur de lucht in: supporters KAA Gent, agent en politiehond gewond bij confrontatie aan café Wouter Spillebeen

28 februari 2020

09u02 16 Gent Na de wedstrijd van AS Roma tegen KAA Gent werd het donderdagavond even onrustig op de De Pintelaan ter hoogte van supporterscafé Smilies. De politie moest de Gentse supporters afschermen van de Italiaanse supporters die passeerden om de tram te nemen. In het gewoel vielen drie lichtgewonden. “Enkele supporters gooiden met glas en gebruikten vuurwerk. Daarop hebben we gechargeerd”, klinkt het bij de politie.

Na de wedstrijd in de Ghelamco Arena waarbij KAA Gent Europees uitgeschakeld werd, kregen de supporters van AS Roma politiebegeleiding naar het UZ. Daar stonden aparte trams voor hen klaar. Om aan de tramhalte te raken, moesten ze via de De Pintelaan en dus ook langs het bekende supporterscafé Smilies, waar heel wat Gentse supporters samengekomen waren.

Flesjes en vuurwerk

De politie was preventief al met een grote hoeveelheid medewerkers en een waterkanon aanwezig in de straat. “Onze spotters hadden al opgemerkt dat er veel supporters aan het café stonden”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. “Daarom besloten we een muur te vormen tussen beide supportersgroepen.”

Terwijl de Italianen passeerden, kwam het toch tot een schermutseling. Enkele Gentse supporters werden onrustig en begonnen met glazen en flesjes te gooien. Fakkels met Bengaals vuur werden aangestoken. De politie moest optreden en gebruikte daarbij matrakken. In het gewoel raakten twee Gentse supporters lichtgewond. Een politieagent liep ook lichte verwondingen op en een politiehond die na de schermutseling in glas trapte, had ook verzorging nodig.

Matrakken

Enkele van de betrokken supporters reageren misnoegd op het optreden van de politie. “We stonden met een groep buiten”, zeggen ze. “De politie wilde dat iedereen naar binnen ging omdat de Italianen moesten passeren. Maar we wilden niet, we waren trouwens met te veel. Daarop heeft de politie gechargeerd (de matrakken gebruikt, red.).”

“Ze stonden inderdaad met een grote groep buiten en we hebben aan het grootste deel gevraagd om naar binnen te gaan zodat de Italiaanse supporters hen niet konden provoceren en omgekeerd”, reageert politiewoordvoerder Matto Langeraert op het relaas van de supporters. “Dat hebben ze niet gedaan, dus daarop hebben we een rij gevormd om tussen hen en de Italianen te gaan staan. Op dat moment zijn enkele supporters al onnozel beginnen doen. Ze gooiden met glas en gebruikten Bengaals vuur. Daarop hebben we gechargeerd.”

Negatieve associatie

“In eerste instantie hebben we geprobeerd om te communiceren met enkele sleutelfiguren onder de supporters om zo een confrontatie te vermijden. Maar dat is jammer genoeg niet gelukt”, besluit Langeraert.

De politie wilde dat iedereen naar binnen ging omdat de Italianen moesten passeren. Maar we wilden niet, we waren trouwens met te veel. Daarop heeft de politie gechargeerd Supporters KAA Gent

De club reageert afkeurend, maar beschuldigt voorlopig niemand. “We keuren elke vorm van geweld af want dat is tegenstrijdig met de waarden van onze club”, zeggen Patrick Lips en Dirk Piens van KAA Gent. “Het geweld wordt ook gelinkt aan de naam van onze club. Nu is het incident buiten het stadion gebeurd, dus het is niet onze bevoegdheid, maar toch is het erg jammer. Zeker omdat er de rest van de avond geen problemen waren. Ook de Italiaanse supporters hebben zich overal goed gedragen en zelfs geen vuurwerk gebruikt, wat niet van hun gewoonte is.”

“We weten nog te weinig over de feiten, dus we spreken ons nog niet uit over schuld of onschuld”, gaan ze verder. “Maar mocht bijvoorbeeld blijken dat leden van onze overkoepelende supportersvereniging Armada Ganda verantwoordelijk zijn, dan zullen we daartegen optreden.” Een stadionverbod is niet mogelijk omdat het incident zich buiten de Ghelamco Arena afspeelde.