Flat Earth Society en Jef Neve publiekstrekkers op 26e Jazz in ’t Park Yannick De Spiegeleir

05 september 2019

16u31 0 Gent In het Zuidpark is deze middag het startschot gegeven van de 26e editie van het gratis festival Jazz in ’t Park. Het festival loopt nog tot zondag. De grootste publiekstrekkers zijn Jef Neve en Flat Earth Society.

Meer dan ooit zet programmator Jeroen de Weder voor deze editie in op een hele rist jonge Belgische jazztalenten die op Jazz in ’t Park de primeur van hun cd-album of de geboorte van een nieuw project voorstellen.

In navolging van de gesmaakte samenwerking in 2018 programmeert voormalig journalist en notoire jazzliefhebber Karel Van Keymeulen ditmaal de lunchconcerten op donderdag en vrijdag, onder de noemer ‘Lunch met Karel’. Zo serveerde hij vandaag het Ben Sluijs Kwartet, recent gelauwerd met de Klaraprijs Beste Belgische jazz-cd voor ‘Particles’. Op vrijdagmiddag zet Karel vanzelfsprekend vis op het lunchmenu. Met het jazztrio Too Noisy Fish wordt de verse vangst van die dag voorgeschoteld.

Dat Gent gezegend is met een enorm rijk aanbod aan kwalitatieve jazzbands weerspiegelt zich ook in het programma van dit Gentse stadsfestival. Zo kleurt de halve line up Gents, met Screens, Wasdaman, ECLECTIV, H A S T, Jamaican Jazz Orchestra, Nagløed en Brazzmatazz. Ook Jef Neve resideert al jaren in Gent. De Gentse bigband Flat Earth Society staat voor de eerste keer in het Zuidpark uitgerekend in 2019 vieren ze hun twintigste verjaardag met een uniek verjaardagsprogramma.

Foodcorner

Uitbureau Gent vzw staat opnieuw in voor de publiekscatering en voorziet dit jaar een 3e eetstand. Naast het artisanale Breydelkraam en het mastellenkraam staat er deze nazomer ook een pastabar in de Foodcorner. Daarnaast werd het aanbod uitgebreid met gevulde kroketten, diverse belegde broodjes en vegetarische alternatieven.

Kraamcaravan

Er is ook gedacht aan kindvriendelijkheid. Zo is de zandbak met speeltuin de perfecte plaats waar kinderen vrijuit kunnen spelen terwijl de ouders genieten van de muziek. Uitbureau voorziet voor de kinderen ook opnieuw enkele reuzespelen (o.a. reuze vier-op-een-rij, reuze mikado, sjoelbak...) onder begeleiding van gebrevetteerde animatoren van Free-Time. Het is geen opvang, maar het is wel een plek waar kinderen samen kunnen spelen, gratis vanzelfsprekend. Voor de jonge mama’s en papa’s is er een kraamcaravan om de allerkleinsten te verschonen en te voeden.