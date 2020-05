Flanders Expo klaar: studenten leggen meer dan 100.000 examens af aan 4.500 tafels Jill Dhondt

22 mei 2020

17u21 0 Gent De examens van de universiteiten en hogescholen staan voor de deur. De Hogeschool Gent en de Universiteit Gent beschikken echter over onvoldoende ruimte om alle examens volgens social distancing te laten doorgaan, en huurden daarom enkele zalen van Flanders Expo. De tafels en stoelen staan daar klaar, maandag komen de eerste studenten examen afleggen.

De Hogeschool Gent is als eerste aan de beurt. Vanaf 25 mei huren ze 24 dagen lang hal 8 van Flanders Expo, een ruimte van 10.000 kubieke meter. In die periode zullen 20.000 studenten er examens afleggen. Vanaf 1 juni komen daar studenten van de Universiteit Gent bij. De Gentse universiteit huurt 27 dagen lang vier hallen, samen goed voor een oppervlakte van 16.000 kubieke meter, om 87.000 examens af te laten leggen. Zowel de Hogeschool Gent als de Universiteit Gent plande elke dag drie shifts in, om ervoor te zorgen dat de groepen minder groot zijn. Op 13 juni komen nog 420 personen hun jachtexamen voor het Agentschap Natuur en Bos afleggen, in een ruimte van 4.000 vierkante meter.

Jachtexamen

Om alles volgens de regels te laten verlopen werd Flanders Expo omgebouwd tot een veilig examencentrum met 4.500 tafels en stoelen, elk op een afstand van anderhalve meter. Buiten werden hekken geplaatst zodat studenten die aankomen met de fiets, de auto of de tram elkaar niet hoeven te kruisen. De studenten kunnen de hallen via meerdere ingangen betreden, om trechters te vermijden. Er zullen stewards aanwezig zijn die erop toezien dat iedereen de regels respecteert. De sanitaire blokken, ingangzones en oppervlakken zullen regelmatig ontsmet worden.