Fitchen lonkt na Gent ook naar rest van Vlaanderen Erik De Troyer

06 juni 2019

Fitchen lonkt nu ook naar de rest van Vlaanderen. De Gentse gezonde fastfoodketen met drie vestigingen in onze stad wil binnenkort openen in Antwerpen, Brussel, Leuven, Kortrijk en Brugge. “We zijn volop panden aan het bekijken”, zegt oprichter Koen Mortier.

Het gaat bijzonder snel voor de startup van Mortier. De zaak bestaat pas sinds augustus vorig jaar maar breidt bijzonder snel uit. Fitchen richt zich op mensen die wel snel iets willen eten maar geen zin hebben in ongezonde fastfood.

“Omdat we fors uitbreiden zijn we ook op zoek naar personeel. Met weinig lage werkloosheidscijfers is dat niet evident. Daarom vragen we aan iedereen om mogelijke kandidaten te signaleren. Wie ons ons nieuwste teamlid bezorgd krijgt van ons 1.000 euro en we schenken ook nog eens 1.000 euro naar een goed doel naar keuze”, zegt Mortier.

De voorwaarden zijn te vinden op de facebook-pagina van Fitchen.