Fit met de Buffalo’s door de lockdown: twee keer per week oefeningen en uitdagingen Erik De Troyer

19 maart 2020

12u10 0 Gent In quarantaine of een lockdown zitten het is geen pretje. De KAA Gent Foundation wil vooral dat iedereen blijft bewegen en lanceert daarom filmpjes met challenges en oefeningen die het mogelijk maken om fit te blijven.

Via de sociale mediakanalen van KAA Gent worden elke woensdag en zaterdag uitdagingen en beweegactiviteiten gepost die iedereen in de huiselijke kring kan uitvoeren.

Er valt zelfs iets mee te winnen. Wie een foto of filmpje van zichzelf neemt tijdens zo’n uitdaging kan een leuke Buffalo-prijs winnen. Delen op Facebook, Twitter of Instagram met #AgeeChallenge of #AgeeWorkOut en de KAA Gent Foundation taggen is de boodschap.

Omdat we het zo’n leuk initiatief vinden zullen alle filmpjes ook hier delen. Zo blijven we met zijn allen in beweging.

Hier alvast de eerste challenge: muurzitten

...en de eerste workout!

Veel plezier en blijf bewegen!!!