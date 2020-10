Filmpjes van ‘Gent Holidayland’ al bijna half miljoen keer bekeken Jill Dhondt

01 oktober 2020

19u24 0 Gent Om het toerisme nieuw leven in te blazen, kwam de Stad op het idee om campagnefilmpjes te maken. Daarin neemt Nic Balthazar kijkers mee naar de mooiste plekjes van Gent. De video’s werden verspreid in binnen- en buitenland, en haalden intussen bijna een half miljoen kijkers. Ze zorgden er ook voor dat het Gentse toerisme een boost kreeg.

“We hebben ons rot geamuseerd tijdens het filmen”, zegt Nic Balthasar in het toeristisch infokantoor van Gent. “De opdracht was nochtans niet moeilijk: Gent verkoopt zichzelf. Maar ik heb daardoor wel nog maar eens gezien dat Gent echt de mooiste stad van de wereld is.” De Stad verspreidde intussen zes van de acht filmpjes in Belgische steden en nabijgelegen buurlanden, in de hoop opnieuw meer bezoekers aan te trekken. En dat werkte ook: de filmpjes werden intussen bijna een half miljoen keer bekeken en het aantal toeristen steeg. Veertig procent daarvan kwam uit eigen land.

Aan het einde van elke video stelde Balthasar ook steeds een vraag. Wie een antwoord instuurde, maakte kans op twee gratis overnachtingen voor twee personen in een Gents hotel en een verrassingspakket. Niet minder dan 21.781 personen waagden hun kans, en tien daarvan mochten vandaag om hun prijs komen in het toeristisch infokantoor van Gent.