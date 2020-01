Filmopnames over bokslegende Ismaïl Abdoul van start in Gent Jill Dhondt

30 januari 2020

15u11 0 Gent De verfilming van het levensverhaal van bokser Ismaïl Abdoul is deze week van start gegaan. In de film neemt de Arteveldestad een prominente rol: zowel het verhaal, de regisseur, de hoofdacteurs als de filmlocaties zijn Gents.

In de eerste langspeelfilm ‘Cool Abdoul’ van Jonas Baeckeland staat Gent centraal. De film brengt het bewogen verhaal van de bokser Ismaïl Abdoul in beeld. Abdoul is net zoals Baeckeland geboren en getogen in de Arteveldestad, waar hij vandaag nog steeds woont. De topatleet had één doel: als bokser de absolute top bereiken. Op weg daarnaartoe raakte hij verstrikt in een web van foute keuzes en criminaliteit terwijl Sylvie, de liefde van zijn leven, hem op het rechte pad hield. Sylvie wordt net zoals de trainer van Ismaïl, Ron, vertolkt door twee Gentse topacteurs: Anemone Valcke en Johan Heldenbergh. Nabil Mallat, die lang in Gent woonde, kreeg de rol van Ismaïl aangeboden.

De opnames werden deze week gestart en lopen tot 15 maart. Heel wat filmlocaties liggen in het Gentse. Zo doet de Gentse bandencentrale op de Ottogracht dienst al boksclub en vormen de appartementsblokken op de Scandinaviëstraat de set voor waar Ismaïl opgroeide. De crew filmt ook in het Maria Middelares ziekenhuis en de buurt van de Vrijdagsmarkt om het nachtleven daar vast te leggen. De eindmatch zal gedraaid worden in het Tolhuis. Het resultaat zal in het najaar van 2020 in onze zalen te zien zijn.