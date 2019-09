Filmclub Ovaki geeft er na 81 jaar de brui aan Sabine Van Damme

09 september 2019

20u13 0 Gent Slecht nieuws voor filmliefhebbers, filmclub Ovaki houdt op te bestaan. “We vinden geen jong volk meer en we zijn moeilijk bereikbaar. We stoppen liever voor we echt in de problemen geraken.” De film van Fats Domino wordt nog één keer vertoond, als afscheid.

Filmclub Ovaki bestaat al 81 jaar, maar daar zal het dus bij blijven. “Eind dit jaar stoppen we”, zegt voorzitter Didier Kusseler. “Heel jammer is dat, maar we kunnen niet anders. Heel wat mensen hebben de voorbije jaren vrijwillig hun hart en ziel gestoken in het behoud van deze unieke vereniging. Heel wat leden maakten zelf documentaires, films en zelfs tekenfilms. De films waren op amateur-niveau, maar ze waren wel afgewerkt en werden hier vertoond. Maar dat is blijkbaar niet meer van deze tijd. Jongeren filmen met hun gsm en zetten het resultaat op internet. Wij vonden geen jong volk meer. Bovendien zijn we sinds het circulatieplan moeilijker bereikbaar, en moet hier nu parkeergeld betaald worden tot 23 uur. Dat speelt allemaal mee. Vroeger hadden we 100 leden, nu nog 30. We krijgen geen subsidies, we leven van het drankverbruik. We stoppen liever nu, voor we in de problemen komen.”

Ovaki staat voor Oostvlaamse Amateur Kineasten, en werd in 1938 opgericht, onder meer door de legendarische Jean Daskalidès. De functie van Ovaki was altijd het maken van amateurfilms en documentaires, waarbij de kwaliteit altijd voorop stond. “Eerst zaten we in een schooltje in het prinsenhof”, zegt Kusseler. In 1981 verdween dat schooltje, en na een paar omzwervingen in cafés zijn we in de Ham beland. De refter die we hier aantroffen hebben we helemaal omgebouwd tot cinemazaal en verbruikszaal. Naast onze eigen films wordt hier ook regelmatig een toneel- of showvoorsteling gegeven. Onder meer Jean-Pierre Maeren, Carry Goossens, Noël Fack en Martin De Jonge gaven hier try-outs. Zelfs De Zevende Dag en AVS organiseerden er nog tv-opnames. Tijdens de Gentse Feesten was er elke dag wel iets te doen in Ovaki.

Memorabel was de filmvoorstelling van “My friend Fats”, een muzikale documentaire waar vooral de nadruk wordt gelegd op de jarenlange vriendschap tussen Fats Domino en Bobby Setter. Er waren 3 voorstellingen gepland, maar er was zo veel interesse dat er uiteindelijk 72 voorstellingen werden gespeeld. “My Friend Fats gaan we – in samenspraak met Bobby Setter – nu nog één keer vertonen, op 26 oktober, als afscheid”, zegt Kusseler.

Wie de afscheidsvoorstelling wil bijwonen moet reserveren bij sec.ovaki@gmail.com of info@bobbysetter.be. De voorstelling is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt.