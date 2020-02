Film over grootste scheepsramp van België gaat in première in Sphinx Cinema Jill Dhondt

27 februari 2020

17u31 0 Gent ‘Superette Anna’, het regiedebuut van Piet Sonck, is een buitenbeentje. Er werd tien jaar aan gesleuteld, gemaakt met een beperkt budget waarvoor toch een mooie cast kon gestrikt worden, en bevat een combinatie van fictie en documentaire. De film gaat over een overval op een ondernemersgezin, op dezelfde dag als de waargebeurde scheepsramp van 1987. Begin maart gaat de film in première in de Sphinx Cinema.

Het genre waar Sonck mee aan de slag ging heet ‘faction’: een combinatie van fictie en documentaire. Het verzonnen verhaal van een overval op een ondernemersfamilie gebeurt op dezelfde dag als het waargebeurde kapseizen van de Herald of Free Enterprise: 6 maart 1987. “Wie jonger is dan 35 jaar herinnert zich die ramp vaak niet meer, hoewel het gaat om de grootste scheepsramp uit onze Belgische geschiedenis”, geeft Sonck aan. “Enkele seconden nadat een ferry de haven van Zeebrugge had verlaten, op weg naar Dover, is die gekanteld. Er zijn toen 193 mensen gestorven. Het was één van de eerste rampen waar de media ter plekke ging om live verslag te doen. De beelden die toen gemaakt werden, onder andere van de reddingsloepen, hebben we verwerkt in de film. We hebben ook vier personen geïnterviewd die de ramp van dichtbij hebben meegemaakt, de meeste daarvan hebben hun verhaal nog nooit voor de camera gedaan.”

Klein budget, mooie cast

De film doet aan als één grote scène. “Ik was daar voor ‘Birdman’ en voor ‘1917’ al mee bezig. Voor die films uitkwamen heb ik kortfilms gemaakt die gebouwd waren op dat principe.” Sonck moest werken met een beperkt budget, dat betekende dat hij snel te werk moest gaan. “Dat kon door de lange takes. Gelukkig kon ik rekenen op een topcast, met onder meer Loes Van den Heuvel en Warre Borgmans.”

In de eindgeneriek vallen de acteurs uit hun rol, en vertellen ze over wat zij zich nog herinneren van de ramp van 6 maart 1987. “Voor Loes en Warre staat dat in hun geheugen gegrift. Jongere acteurs weten daar meestal weinig of niets meer van. Het is intrigerend om te zien hoe beeldgeschiedenis en communicatie door elkaar lopen. Dat is ook het thema waar de film om draait: miscommunicatie.”

Donkere verjaardag

‘Superette Anna’ zal op de 33e verjaardag van de ramp vertoond worden in de Sphinx Cinema in Gent, voor vrienden en persleden. Later brengt Sonck zijn film naar andere arthouses en culturele centra. “Het is geen cult maar ook geen mainstream cinema, daarom zal de film niet vertoond worden in Kinepolis. Ons publiek zal de donkerkomische prent kunnen bekijken op plekken die meer cultgericht zijn.”