Film Fest opent ‘pop-upcinema’s’ in Gentse handelszaken: “Shoppen én genieten van kortfilm’ Yannick De Spiegeleir

18 september 2019

17u28 5 Gent In aanloop naar de start van het 46e editie van filmfestival Film Fest Gent op dinsdag 8 oktober kan je vanaf vandaag al kortfilms bekijken in pop-upcinema’s in zes Gentse winkels. “In samenwerking met de stad en de handelaars brengen we bekroonde kortfilms van jonge cineasten dichter bij het publiek”, zegt Marijke Vandebuerie, directeur van Film Fest Gent.

Een kortfilm bekijken in de knusse setting van stadsbibliotheek De Krook, kledingwinkel Julia June of De Post op de Korenmarkt? Vanaf woensdag 18 september tot en met de 46e editie van Film Fest Gent (van 8 tot 18 oktober) kan je in zes Gentse winkels en horecazaken naar evenveel kortfilms kijken van getalenteerde landgenoten.

De pop-upcinema’s tonen de sterkste kortfilms die de laatste jaren op het filmfestival in première gingen. De geselecteerde films zijn de winnaars van de ACE Image Factory & The Fridge Publieksprijs voor Beste Belgische Studentenkortfilm van de afgelopen zes jaar. Jong talent voor en achter de camera dus.

“Het doel van deze samenwerking is om de handelaars te betrekken bij het wereldvermaarde festival en het op die manier in het hart van de stad te brengen”, zegt schepen van Economie en voorzitter van Puur Gent Sofie Bracke (Open Vld).

Kortfilmroute

De kortfilms worden non-stop getoond tijdens de openingsuren van de handelaars of de bibliotheek. Met een koptelefoon op het hoofd kunnen bezoekers op deze manier spontaan kennismaken met Film Fest Gent. Op alle locaties van Film Fest Gent en in de pop-ups liggen kaartjes met de kortfilmroute doorheen het hart van de stad. Met deze samenwerking brengen Puur Gent en Film Fest Gent cinema tot in de stad, creëren ze een unieke beleving bij Gentse handelaars en ondersteunen ze jonge filmmakers.

Beste filmfestival

Hans Vannetelbosch vertoont zijn ‘Sons of no one’ in ‘record bar’ en ‘maker store’ The Manufactory in de Onderstraat. “De Publieksprijs op Film Fest Gent heeft veel deuren geopend. Daarom zal ik de selectie van toen ook altijd een beetje beschouwen als de start van mijn carrière. Niet alleen het festival, maar ook de mensen erachter hebben voor altijd een warme plek in mijn hart veroverd. Toen ze mij vroegen om mijn kortfilm opnieuw te vertonen in een van de pop-upcinema’s, was ik zeer verheugd om weer deel te mogen uitmaken van - in mijn ogen - het beste filmfestival van België. Dit maakt de cirkel rond voor ‘Sons of No One’. Intussen ben ik volop bezig met de voorbereidingen voor een nieuw filmproject.”

Het volledige overzicht van de pop-ups en kortfilms:

De Krook (Miriam Makebaplein 1): ‘De weg van alle vlees’ van Deben Van Dam (2013)

Julia June (Brabantdam 8): ‘Provence’ van Kato De Boeck (2018)

Omnia Travel (Nederkouter 35): ‘Perdition County’ van Raphaël Crombez (2014)

De Post Gent (Korenmarkt 18) : ‘Drôle d’oiseau’ van Anouk Fortunier (2015)

Shelter (Hoogpoort 9): ‘Boi’ van Anthony Nti (2016)

The Manufactory (Onderstraat 21): ‘Sons of no one’ van Hans Vannetelbosch (2017)