Film Fest introduceert ‘Kidsproof Familiedag’ Yannick De Spiegeleir

19 september 2019

17u51 2 Gent Film Fest Gent heeft donderdag haar programma voorgesteld voor de 46e editie die loopt van 8 tot 18 oktober. Dit jaar pakt het filmfestival voor de eerste keer uit met een familiedag op zondag 13 oktober. Gezinnen kunnen er familiefilms in première bekijken en er is een medialab voor het hele gezin.

Eén van de blikvangers van het festival is de vertoning van ‘Muidhond’: de vierde langspeler van de in Gent geboren cineaste Patrice Toye, gebaseerd op het gelijknamige boek van Inge Schilperoord, daalt af in de geest van een pedofiel en schetst de strijd die de man met zichzelf levert.. De film zal in première gaan op woensdag 9 oktober en neemt deel aan de officiële competitie van Film Fest Gent.

In de voorbije maanden belandden er zo’n 1.068 filmtitels in de mailboxen van Film Fest Gent. Voeg daarbij de 320 geziene festivalfilms. Daaruit stelden programmadirecteur Wim De Witte en zijn team een scherp programma samen bestaande uit 123 lange films, twee televisieseries en 35 korte films.

Radicalisering

De organisatie van het Gentse filmfestival tekent voor de 46ste editie een parcours uit rond radicalisering. In de brede zin selecteert het een reeks films rond het thema, zonder focus op religieuze radicalisering. In ‘The Barefoot Emperor’ wordt acteur Peter Van den Begin de keizer van het nationalistische Nova Europa. En ‘Let There Be Light’ van de Slovaak Marko Skop vertelt over een vader die ontdekt dat zijn zoon in een paramilitaire groep is ingelijfd. Openingsfilm ‘Les Misérables’ van de Franse regisseur Ladj Ly neemt de kijker mee naar de Parijse voorstad, waar een anti-misdaadbrigade machteloos lijkt te staan.

Wie afzakt naar Gent kan op de rode loper Géraldine Chaplin verwachten, de dochter van Charlie Chaplin. Zij is de steractrice in ‘The Barefoot Emperor’.

Meer info op www.filmfestival.be