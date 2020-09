Film Fest Gent viert 20 jaar World Soundtrack Awards met livestream concert en album Wietske Vos

18 september 2020

16u57 1 Gent De World Soundtrack Awards, de awards voor filmmuziek die tijdens Film Fest Gent door de World Soundtrack Academy worden uitgereikt, bestaan dit jaar 20 jaar. Een groots lustrumconcert zit er door corona niet in, maar er is een album en op 24 oktober vindt in Kinepolis Gent een online livestream concert plaats.

Film Fest Gent (FFG) is voor het 20ste jaar op rij gastheer voor de World Soundtrack Awards (WSA). Op de programmapresentatie van FFG 2020 kregen de genodigden een overzichtsfilmpje te zien van de geschiedenis van deze filmmuziekprijzen, waaruit bleek welke grote namen al in Gent op het podium stonden, Ennio Morricone voorop. “Ik word er emotioneel van als ik dit allemaal zie”, aldus componist en FFG-muziekdirecteur Dirk Brossé. “De WSA waren aanvankelijk een onbekend initiatief, maar we zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste prijzen voor filmmuziek in de wereld. En dat voor Gent.”

Feest dankzij corona

Ondanks corona worden de WSA 2020 toch een groot feest. “Ondanks, of dankzij”, aldus Brossé. “Tijdens de opnames van de cd, die een tribute-cd is geworden van de 13 verschillende componisten die de award tot nu toe wonnen, mochten maar 40 muzikanten tegelijk in de studio. Dit dwong ons om het orkest op te delen in verschillende groepen en de interactie die we normaal samen op het podium ervaren, op een andere manier tot stand te laten komen.

Livestream concert

Ook op het livestream online WSA-concert op 24 oktober in zaal 3 van Kinepolis drukt corona zijn stempel, maar niet per se negatief. Brossé: “Ook hier zijn minder musici toegelaten op het podium, wat de componisten ertoe dwong muziekstukken met een meer intimistische bezetting te programmeren. Deze werken zouden we anders niet te horen hebben gekregen.” Ook het feit dat via de livestream veel meer mensen dan anders het concert kunnen beluisteren, ziet Brossé als een voordeel.

Uitvoerders zijn het Brussels Philharmonic orkest en het Vlaamse Radiokoor, onder leiding van Dirk Brossé.

Tijdens de WSA-uitreiking van dit jaar is Alexandre Desplat de centrale gast en ontvangt Gabriel Yared de Life Achievement Award. Beiden komen, als corona er geen stokje voor steekt, in oktober naar Gent.