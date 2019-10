Filip Watteeuw: "Men is De Lijn aan het wurgen” SVM

31 oktober 2019

14u23

Bron: Belga 5 Gent Gents schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) is er niet over te spreken dat De Lijn afgeschreven trams inzet omdat wisselstukken van de nieuwe Albatros-trams ontbreken. "Dat zijn dure trams, De Lijn weet dankzij technische fiches wat de slijtage en levertermijn van onderdelen is."

‘De Tijd’ schrijft vandaag dat drie Gentse trams al weken niet rijden omdat er onvoldoende wielen beschikbaar zijn. In de plaats rijden tijdelijk trams uit de jaren zeventig. Watteeuw vindt het "krankzinnig" dat drie Albatros-trams niet kunnen uitrijden.

‘De Tijd’ noemt het probleem kenmerkend voor het rampzalige voorraadbeheer bij De Lijn. "In ieder bedrijf doet men aan voorraadbeheer voor cruciale machines", zegt Watteeuw. "Hier blijkbaar niet." De schepen, die in Gent met een ingrijpend circulatieplan inwoners motiveert om te kiezen voor de fiets en het openbaar vervoer, is verontwaardigd over het gebrekkige aanbod. "Het kan in een land dat zich ontwikkeld noemt niet zijn dat een aangekondigde tram niet komt.”

Watteeuw vindt dat het beleid De Lijn aan het wurgen is. "Men heeft zware investeringen gedaan. Maar daar stonden geen uitbreidingen van de exploitatiebudgetten tegenover. Dat kan je niet volhouden. Is dat de oorzaak? Ik stel in ieder geval vast dat hier iets misloopt en dat men moet kijken waar de verantwoordelijkheid ligt.”