File aan de stoffenwinkels: “Het was zoals toen de Brico’s terug opengingen” Jill Dhondt

04 mei 2020

16u57 0 Gent De stoffenwinkels mogen terug open, en dat betekende aanschuiven deze morgen. Zoals toen de doe-het-zelf zaken en de McDonalds terug opengingen, was er maar één adres deze ochtend: de naaiwinkel. Aangezien mondmaskers op veel plaatsen verplicht worden, wouden velen aan de slag om hun eigen exemplaar te maken.

Rond 9.30 uur deze ochtend, nog voor de Veritas open was, stond er een meterslange rij in de Lange Munt. Verderop, voor de stoffenwinkel Artevelde op de Vrijdagmarkt, stond een twintigtal Gentenaren te wachten om naaigerief te kopen. “Het was zoals toen de Brico’s terug opengingen”, klinkt het in de winkel. “De mensen zijn vanaf vandaag verplicht om een mondmasker te dragen op veel plaatsen, maar velen hebben nog geen in huis. Ze moeten dat dus nog halsoverkop beginnen maken. Het was daarom beter geweest als ze ons een week eerder hadden doen opengaan.”

De Stoffenkamer aan de Bijloke opende deze namiddag pas, evengoed met een file voor de deur. “Het eerste uur moesten de klanten buiten wachten, omdat er maar zes personen per keer binnen mogen”, vertelt eigenaar Helena Balcaen tussen haar werk door. “Een uur later was er minder volk dat buiten moest wachten, maar er was wel constant volk in de winkel. Het grappige is dat we normaal niet open zijn op maandag, vandaag waren het dus niet eens mijn vaste klanten die langskwamen.”

Missie mondmaskers

Beide stoffenwinkels namen de nodige maatregelen om hun winkels veilig te heropenen. Zowel Artevelde als De Stoffenkamer plakten tape op de vloer, om hun klanten te helpen afstand te bewaren. Ook werkten beiden met een limiet om het aantal personen in de winkel te beperken. Bij Artevelde mogen er twaalf personen tegelijk binnen, in De Stoffenkamer zes.

“Zo goed als allemaal komen ze voor hetzelfde”, geeft Helena aan. “Materiaal voor mondmaskers is het nieuwe goud. Katoenen stof, rekkers en billet linten, daarvoor komen ze naar hier. Voorlopig hebben we nog alles op voorraad, behalve klassieke witte garen. We hebben enorm veel bijbesteld, voor we opengingen, om toch zeker voldoende stock te hebben. Dat was niet gemakkelijk, veel groothandels hebben niets meer tot in juni.”

Getwijfeld om open te gaan

Helena was eerst niet zeker of ze vandaag terug zou openen. “We hebben nog nooit zo hard gewerkt als de voorbije weken. Mensen hadden plots tijd om te naaien, en de vraag naar mondmaskers was enorm. Onze webshop bleef intussen draaien, waardoor we plots drie keer zoveel verkochten als normaal. Vorige week kregen we elke dag tussen de 100 en de 150 bestellingen binnen via de webshop, terwijl dat op een gewone dag twintig is. Gelukkig is het terug kalmer geworden, anders was ik vandaag niet open gegaan.”