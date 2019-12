Fietsvissers halen dik 200 stuks uit Gentse binnenwateren Sabine Van Damme

01 december 2019

09u33 0 Gent Elk jaar wordt het waterplein in de Gentse binnenwateren een week lang kunstmatig verlaagd, zodat alle rommel erin kan opgeruimd worden. Dat gebeurde dit jaar tussen 15 en 25 november. Oogst van het jaar: 204 stuks, hoofdzakelijk fietsen.

De Vlaamse Waterweg moet het wel doen, de binnenwateren jaarlijks opruimen. Er wordt namelijk zoveel rommel in gekieperd, dat schepen beschadigd zouden kunnen worden. Dus gaat het waterpeil in de Leie, de Boven-Schelde, de Lieve, de Ketelvaart en de Muinkschelde omlaag. Schoonmaakploegen op bootjes kunnen dan makkelijker aan de rommel. Zoals steeds gaat dat dan om een berg fietsen, 204 in totaal dit jaar. Maar er waren ook 2 bromfietsen, 6 winkelkarren, heel wat verkeersborden en nog een hoop andere rommel. In totaal werden 3 containers gevuld. Goed nieuws, want vorig jaar was er nog meer vangst. 350 stuks in totaal. De fietsvissers doen trouwens meer dan enkel rommel ophalen. Terwijl ze bezig zijn, inspecteren ze bruggen en fietsonderdoorgangen en speuren ze naar illegale vaartuigen en wrakken.