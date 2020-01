Fietsverbod tussen 11 en 18 uur wordt te weinig nageleefd, maar er komen geen extra borden Sabine Van Damme

21 januari 2020

10u44 0 Gent Wordt er nog veel te veel gefietst in centrumstraten waar dat overdag officieel niet mag? Volgens gemeenteraadslid Carl De Decker (Open Vld) alvast wel. “In Utrecht hebben ze borden met het opschrift: ‘Winkels open, fietsers lopen’” suggereert hij. Maar Gent zal niet volgen.

“Het klopt helaas dat nog steeds niet iedereen zich houdt aan het fietsverbod tussen 11 en 18 uur dat in 5 straten in Gent is ingevoerd”, zegt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). “Maar dat geeft geen prangende veiligheidsproblemen. Bovendien moeten fietsers niet doen alsof ze het niet weten. Bij het begin van elke straat hangen officiële verbodsborden én staan infozuilen met uitleg en de meest geschikte alternatieve route. Dat moet volstaan. We moeten er voor zorgen dat er niet te veel borden gaan hangen, want dat vermindert de leesbaarheid ervan.” Watteeuw vindt wel, net als De Decker, dat er geregeld gecontroleerd mag worden, en dat overtreders een boete moeten krijgen.