Fietspad in kasseien maakt plaats voor beton Erik De Troyer

15 april 2020

De stad wil dit najaar een nieuw fietspad aanleggen aan het Veermanplein, naast het zwembad Van Eyck. “Het Veermanplein heeft vandaag een fietspad, maar dat is aangelegd in kasseien en dat is zeer ongemakkelijk fietsen. Bovendien zijn de kasseien destijds in rijen gelegd in plaats van geschrankt waardoor het wegdek niet robuust is en er regelmatig opknapwerken nodig zijn”, legt schepen Filip Watteeuw (Groen) uit. “In de plaats komt er een betonnen strook. Deze zal dienen als vaste fietsroute en daardoor kan de Veerkaai ontlast worden van fietsverkeer.”

De laad- en loszone aan het zwembad verhuist naar de overkant van het fietspad om te voorkomen dat leveranciers manoeuvres uitvoeren op het fietspad. De fietsenstalling verhuist dan weer naar de oude locatie van die laad- en loszone. Na de zomer moet de aanleg beginnen.