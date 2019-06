Fietskoeriers Deliveroo leggen werk neer: “Sinds deze zomer zijn vergoedingen voortdurend gedaald” Yannick De Spiegeleir

15 juni 2019

21u21 2 Gent Aan de Korenmarkt hielden medewerkers van Deliveroo zaterdagavond een stakingsactie. De fietskoeriers protesteren tegen de vermindering van hun vergoeding. Het maaltijdbezorgingsbedrijf ontkent die daling en stelt dat de actie geen hinder opleverde voor haar dienstverlening.

Een gemiddeld inkomen van 15 euro bruto per uur, de betaling van wachttijden aan restaurants, een volledige verzekering voor lichamelijke schade en een zaaltje waar de koeriers elkaar kunnen ontmoeten en rusten. Het zijn slechts enkele van de eisen die de stakende Deliveroo-koeriers zaterdagavond op tafel legden.

Volgens Deliveroo bleef het merendeel van de fietskoeriers in Gent aan de slag en staakten slechts 6 medewerkers. Dat wordt ontkend door organisator Jan Michels (schuilnaam voor de organisator van de actie, red.). “Naast de aanwezige koeriers hier op de Korenmarkt tonen ook studenten die in de examens zitten hun solidariteit voor de actie. Zij hebben zich aangemeld op het systeem, maar weigeren te leveren. Volgens onze informatie loopt de wachttijd op tot 40 a 50 minuten voor een maaltijd. We doen dit werk graag, maar wel enkel aan correcte voorwaarden.”

De actie kreeg de steun van verschillende vakbondsvertegenwoordigers. “Ik rij wekelijks mee met de fietskoeriers om naar hun zorgen te luisteren”, zegt Steven Steyaert van ABVV-BTB. “Die mensen krijgen nog niet eens een fietslicht van Deliveroo. We eisen dat zij de keuze krijgen om als zelfstandige of werknemer te werken, want op dit moment gaat het om schijnzelfstandigheid. Daarnaast vragen we ook een duidelijk arbeidscontract dat hen voorziet in middelen zoals een gsm en een fiets. Tot slot moet ook het sociaal overleg naar een hoger niveau getild worden. Als Deliveroo niet wil luisteren zullen er nog acties volgen.”

Bij de maaltijdleverdienst zijn ze niet onder de indruk. “Het protest van deze avond werd niet ondersteund door de meerderheid van de koeriers die in Gent actief zijn. Alle restaurants bleven open, en we hebben evenveel bestellingen vanuit restaurants bij klanten kunnen bezorgen als op een normale zaterdagavond”, zegt een woordvoerder. “Deze actie is niet constructief. Dit is protest had als doel die de diensten van Deliveroo te verstoren, koeriers te verhinderen die wel willen werken en zo extra inkomsten verdienen, zou klanten ervan weerhouden om hun eten te ontvangen en zou de restaurantverkopen schaden. Dit soort activiteiten is geenszins representatief voor de hardwerkende meerderheid van de Deliverookoeriers.”