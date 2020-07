Fietsersonderdoorgang aan één van de gevaarlijkste kruispunten van Gent is klaar Jill Dhondt

10 juli 2020

13u55 8 Gent Het kruispunt van de B401 en de Sint-Lievenslaan was één van de meest gevaarlijke punten in Gent voor zwakke weggebruikers. Was, want sinds donderdagavond is de fietsersdoorgang onder de B401 open.

Wie ooit van Ledeberg naar de Heuvelpoort fietste, weet dat het kruispunt van de B401 en de stadsring een heikel punt is. “Dat kruispunt is een nachtmerrie voor fietsers”, stelt schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Meestal verplaats ik me met de fiets, maar als ik mijn moeder bezoek in West-Vlaanderen neem ik soms de auto. Ik heb het een keer meegemaakt dat ik wou afslaan om de autostrade op te rijden en plots moest remmen voor een fietser. Nog vaker stond ik in de schoenen van die fietser. Dan sprong het verkeerslicht op groen, maar voelde het niet veilig om over steken.”

Nog projecten

Dagelijks steken honderden fietsers over aan het kruispunt, met gevaar voor eigen leven. Dankzij de nieuwe onderdoorgang kunnen ze op een vlotte en veilige manier onder het kruispunt doorrijden, zonder autoverkeer te moeten kruisen. De opvallend brede passage kreeg de naam Sint-Lievensdoorgang, en werd aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met stad Gent. Het AGW investeerde 3,7 miljoen euro en het stadsbestuur 70.000 euro.

“Gent is een fietsstad, maar het kan nog altijd beter”, vult Watteeuw nog aan. “Er zitten nog heel wat projecten in de pijplijn om dat doel na te streven. De fietsersbrug op de Stropkaai is in volle aanleg, en de passages aan de Watersportbaan, het Parkbos, de Meulestedebrug en de Drongensesteenweg zijn op komst.”