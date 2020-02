Fietser zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen op druk kruispunt Wouter Spillebeen en Cedric Matthys

17 februari 2020

18u18 12 Gent Op het Neuseplein in Gent is een fietser maandagnamiddag rond 16.40 uur zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen. Daardoor is op het drukke kruispunt heel wat verkeershinder.

De fietser reed op de R40 in de richting van de Blaisantvest toen een vrachtwagenchauffeur rechts wilde inslaan naar de Wiedauwkaai. Daarbij reed de vrachtwagen de fietser aan. Het slachtoffer raakte zwaargewond en heeft volgens de eerste vaststellingen naar alle waarschijnlijkheid een beenbreuk opgelopen. Er is geen sprake van levensgevaar.

Op het Neuseplein is heel wat verkeershinder. De voorsorteerstrook richting de Wiedauwkaai is afgesloten in afwachting van de afhandeling van het ongeval.