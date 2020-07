Fietser overleden bij ongeval met vrachtwagen Didier Verbaere

04 juli 2020

Gent Een oudere man is zaterdagochtend overleden nadat hij op de hoek van de Dorpsstraat en de Vlerickstraat in Zwijnaarde werd gegrepen door een vrachtwagen. Hij overleed ter plaatse.

De man werd in de vroege ochtend zaterdag tussen 5 en 6 uur met zijn elektrische fiets gegrepen door een vrachtwagen en enkele meters meegesleurd. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Het parket stuurde om 7 uur een verkeersdeskundige ter plaatse. Die bekijkt of het om een verkeerd manoeuvre of een dodehoekongeval gaat. De leeftijd van de man is nog niet vrijgegeven.