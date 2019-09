Fietser overgebracht naar ziekenhuis na aanrijding aan rotonde in Drongen Jeroen Desmecht

18 september 2019

20u00 0 Gent Een fietser is woensdagavond gewond naar het ziekenhuis overgebracht na een ongeval op de rotonde in Drongen. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.

Een personenwagen greep de fietser rond 19 uur op de rotonde op het kruispunt van de Deinse- en Mariakerkesteenweg in Drongen. Dat gebeurde allicht toen de tweewieler overstak. Over de exacte aard van de verwondingen is voorlopig geen duidelijkheid. De hulpdiensten brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. Dat liet aan de Gentse politie weten dat er geen levensgevaar is.