Fietser in levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen Jeroen Desmecht en Wouter Spillebeen

06 september 2019

13u16 9 Gent Op de Vliegtuiglaan in Gent is een fietser deze middag in aanrijding gekomen met een vrachtwagen. De man verkeert in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde in de richting van het centrum van Gent, net na de tunnel op de ringlaan. De fietser wilde vermoedelijk de straat oversteken op het fietspad toen hij in aanrijding kwam met de vrachtwagen. De man is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie regelt het verkeer op de plaats van het ongeval.

Later meer.