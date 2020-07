Fietsenmaker Patrick charmeert elke dag met filmpjes over wielerwereld: “In elke video probeer ik een positieve boodschap te steken” Jill Dhondt

06 juli 2020

18u44 22 Gent De passie die fietsenmaker Patrick De Geyter (60) heeft voor fietsen kent geen grenzen. Op jonge leeftijd rolde hij de wielerwereld binnen, en enkele jaren later opende hij zijn eigen fietsenwinkel in de streek. Veertig jaar later, aan het begin van de coronacrisis, begon de Gentenaar met het maken van korte filmpjes waarin hij verhalen vertelt over de fiets en de wielerwereld. Opeens kreeg hij vriendschapsverzoeken van overal toegestuurd, zijn sappige Gentse tongval en opvallende verhalen slaan merkbaar aan.

Met een fiets of een onderdeel in zijn handen, een kenmerkende brilmontuur op zijn neus, een oud wielerpetje op zijn voorhoofd en een koerstruitje om zijn borst, maakt Patrick elke dag om 5 uur een filmpje. Het is het eerste wat hij doet, nadat hij de hond heeft uitgelaten. Waar hij over vertelt is elke dag anders, de enige rode draad is de fiets en de wereld eromheen. Zo praat Patrick in het plat Gents over wielrenner Guido Belcanto die dacht dat zijn afmetingen werden genomen voor een kostuum, om dan een fiets op maat te vinden. De rasechte Gentenaar vertelt ook over een groep Iraanse wielertoeristen die hij in de jaren tachtig meenam naar een Gentse fietsenwinkel, die ze zo goed als leeg kochten. Het verhaal over hoe hij als loopjongen op de Zesdaagse yoghurt en biefstukken naar de renners bracht blijft evenzeer hangen. Af en toe krijg je nog een tip mee over hoe je het beste met je fietsgerief omgaat, handig.

Ondergedompeld in het wereldje

Patrick is een geboren verteller. Hoewel de filmpjes slechts enkele minuten duren, zou je uren kunnen luisteren naar zijn relaas. De man zit al meer dan veertig jaar in het wielermilieu, en heeft daardoor een eindeloze put aan materiaal. “Toen ik 15 was ben ik begonnen met wielrennen”, zegt hij bevlogen. “Op mijn 18e ben ik Belgisch kampioen geworden, en twee jaar erna heb ik een fietsenwinkel opgestart in Gent. Intussen heb ik al veertig jaar een winkel in Drongen met een cafeetje eraan, en eentje in Mariakerke. Ik heb enorm veel gezien en gehoord, zo zal ik nooit vergeten hoe een gekende wielrenner al rijdend zijn behoefte deed tijdens de ronde van Frankrijk. Toen kon dat nog, er werd niet constant en overal gefilmd. Rond de periode dat ik kampioen ben geworden, leerde ik Roger De Vlaeminck kennen. Doordat we drie jaar lang elke dag met elkaar optrokken, zijn we beste vrienden geworden. Wat wij allemaal meegemaakt hebben, daar kan je een boek over schrijven, maar nog liever wil ik een zaal vullen en mijn beste verhalen brengen . Dat gaat er zeker nog komen, ik ken een paar mensen bij de Minard.”

Hoogdagen voor de vélo

De wielerfanaat maakte zijn eerste filmpje enkele maanden geleden, op de eerste dag van de lockdown. “Een vriend had me aangeraden om een videoboodschap te maken om de mensen thuis bezig te houden. Sindsdien deel ik elke dag een filmpje op Facebook. Met de versoepeling van de maatregelen zou ik gas terugnemen, maar ik kreeg zodanig veel berichten, dat ik nog elke dag voor de camera sta. De mensen zeggen dat ze dat puur Gents zo plezant vinden, maar ik denk dat het ook te maken heeft met de populariteit van fietsen. Ik heb al veertig jaar een fietsenwinkel, maar de boost van de voorbije maanden heb ik nog nooit meegemaakt. De eerste acht weken van de quarantaine waren we gesloten, maar zodra we weer open mochten stonden de klanten in de rij. Velen van hen hadden me gezien in een filmpje. Weet je dat ik enkele maanden geleden 150 vrienden had op Facebook en nu ver over de 1500 zit? Vrie wijs.”

Patrick heeft er plezier in om de filmpjes te maken, dat merk je als ernaar kijkt. “Fietsen zijn mijn passie, maar ik maak de films ook graag omdat ik iets kan meegeven. In elk video steek ik een positieve boodschap. Zo was er een video waar ik spreek over passie. Door daarover te praten hoop ik de kijker aan te steken om ook voor hun passie te gaan.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.