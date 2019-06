Fietsen, verkeersbord en kruiwagen vol mosselen opgevist, maar door wie? Wouter Spillebeen

22 juni 2019

14u36 0 Gent Acht fietsen (of wat daarvan overblijft), een verkeersbord en een kruiwagen vol mosselen en modder uit de Leie sieren vandaag de Ajuinlei in Gent. De politie heeft voorlopig nog geen idee hoe de fietsen er terecht zijn gekomen.

Volgens de Gentse politie is er vandaag geen opruimactie bezig om fietsen en ander afval uit de leie te vissen, dus hoe de fietsen op de kade belandden, is voorlopig nog niet duidelijk. “We kunnen enkel speculeren dat dit ofwel het werk is van studenten, of dat de fietsen en het afval aan een ketting of een lijn zijn blijven hangen”, klinkt het. “We zullen controleren of de fietsen gestolen zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan worden ze beschouwd als achtergelaten fietsen en starten we de gepaste procedure op.”

