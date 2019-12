Fietsdieven opgelet: de politie heeft weer lokfietsen Sabine Van Damme

10 december 2019

09u02 0 Gent Fietsdieven, opgelet. Het lokfietssysteem van de politie werkt opnieuw, en het zal gebruikt worden ook. “Zo pakken we niet alleen fietsdieven, we zorgen ook dat de bevolking ziet dat we écht aan het probleem werken, waardoor de aangiftebereidheid stijgt.”

Het systeem waarmee de lokfiets van de politie werkte, werd van de markt gehaald. Sinds augustus kon de lokfiets-val dus niet meer worden opgezet. Intussen bleek ook het gps-trackingsysteem dat de Fietsambassade aan particuliere fietsers wilde verkopen, niet nauwkeurig genoeg. Een grote stap terug in de strijd tegen fietsdieven dus.

Maar ondertussen zit de politie weer op het goede spoor. “Sinds 28 oktober is er een nieuw systeem”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Het werd ingebouwd in 2 lokfietsen. Alleen bleken er nog redelijk wat kinderziektes in het nieuwe systeem te zitten. De fietsen moeten immers heel nauwkeurig gevolgd kunnen worden als ze gestolen zijn. Maar sinds 3 december werkt alles perfect, en worden de lokfietsen ook weer ingezet op fietsdiefstalgevoelige plaatsen.”

Sneller aangifte

Het systeem werkt, dat blijkt uit de resultaten. In 2018 werd de lokfiets 6 keer gestolen, waarna de daders 5 keer werden gevat. “Het is niet alleen een efficiënt middel om fietsdieven te vatten, het is ook goed voor de beeldvorming”, vindt De Clercq. “Als mensen zien dat we écht strijd voeren tegen fietsdiefstallen, zullen ze ook sneller bereid zijn aangifte te doen als hun eigen fiets gestolen is.”