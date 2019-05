Fietscontroles in april: 45 fietsers rijden straat in verboden richting in Jeffrey Dujardin

21 mei 2019

De Gentse politie heeft in april zeven controleacties gericht op fietsers gehouden. Deze controles zijn vooral gericht op het in orde zijn van de fietsverlichting, respecteren van de wegcode en het fietsgedrag in het algemeen. Er werden 45 overtredingen vastgesteld van fietsers die een straat in de verboden rijrichting inreden. Achttien fietsers kregen een boete omdat ze door een rood verkeerslicht reden.

Ook de taxi’s en bezoldigd zakenvervoer werden in april gecontroleerd, de verkeersdienst voerde één controle uit op bezoldigd zakenvervoer. Er werden negen voertuigen gecontroleerd, en er werden elf overtredingen vastgesteld. In totaal werd er voor 9.475 euro aan boetes geïnd. Er werd ook één controle op taxi’s uitgevoerd. In totaal werden dertien taxi’s gecontroleerd, daarbij werden er vijf processen-verbaal opgesteld.