Fietsclub Vitesse 9000 schenkt opbrengst brunch aan tandem-duo Yannick De Spiegeleir & Lennert Hoedaert

29 december 2019

16u52 3 Gent In De Roos in Sint-Amandsberg organiseerde fietsclub Vitesse 9000 zondag een ontbijt- en brunchactie. De opbrengst van het evenement wordt geschonken aan het Tandemteam Doublepower dat mikt op deelname aan de Paralympische Spelen in 2024 in Parijs.

“We hebben 60 ontbijtpakketten gemaakt waarvan 27 voor kansarme families in Gent en er kwamen meer dan 80 mensen opdagen voor de brunch”, zegt medeorganisator Senne van Vitesse 9000.

Tandemteam Doublepower wordt gevormd door Lieven Desomviele, lid van Vitesse 9000 en Sander Alarts die slechtziend is. Het duo leerde elkaar kennen via Parentee Psylos, de koepelorganisatie voor G-sport in Vlaanderen. “Zij proberen op elke Paralympische Spelen meerdere medailles te halen. Nog vier jaar te gaan dus. Ons eerste sportieve doel is het WK op de weg in Oostende in 2020 in de tandemreeks”, aldus Lieven en Sander.

De opbrengst van de brunch gaat naar verplaatsingskosten voor internationale wedstrijden en de tandem met een kostprijs van 10.000 euro. “Alles moet op maat gemaakt worden. Zo zijn er vier tandems nodig: twee voor op de wielerbaan en twee voor op de gewone weg”, klinkt het.