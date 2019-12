Fietsclub Vitesse 9000 organiseert ontbijtfestijn voor goede doel Yannick De Spiegeleir

26 december 2019

16u57 8 Gent Op zondag 29 december neemt Vitesse 9000 de brunch in De Roos voor zijn rekening en kan iedereen van ons ontbijtfestijn of Breakfestive genieten voor het goede doel: Tandemteam Doublepower.

“Eén van onze Vitessers geeft een G-sporter met een visuele beperking de kans om zijn passie te beoefenen door samen op een tandem te fietsen, Meer nog, Tandemteam Doublepower gaat de ambitieuze uitdaging aan om België te vertegenwoordigen op de Paralympische Spelen in Parijs in 2024! Maar eerst moet er nog een tandemfiets gekocht worden.”

De brunch is all-in en kost 22 euro per persoon en 12 euro voor de kleintjes (-12 jaar). De fietsclub biedt ook heerlijke ontbijtpakketten aan die afgehaald of aan huis geleverd kunnen worden. Er is keuze uit: een Junior Power Ontbijt voor 9 euro., Power Ontbijt voor 16 euro, Power Deluxe Ontbijt voor 26 euro en een Doublepower Deluxe (2 pers.) voor 66 euro. Reserveren of een ontbijtpakket bestellen is mogelijk via het Facebookevenement ‘Vitesse 9000 Brunch & Breakfestive’.

Diezelfde dag vindt er ook een Koers op Rollen plaats en kan je je de hele dag laten masseren in De Roos.