Fiets belandt onder vrachtwagen, fietser slechts lichtgewond Wouter Spillebeen

17 september 2019

16u44 0 Gent Op het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Industrieweg in Wondelgem is een fietser bij het oversteken deze morgen aangereden door een vrachtwagen. Hij liep lichte verwondingen op.

De precieze omstandigheden van de aanrijding worden nog onderzocht. De fietser wilde vermoedelijk de straat oversteken ter hoogte van de fietsoversteekplaats toen de vrachtwagenchauffeur tegen de flank reed. “Aanvankelijk gaf het slachtoffer aan dat hij ongedeerd was, maar uiteindelijk is hij toch met rugklachten ter controle naar het ziekenhuis overgebracht”, klinkt het bij de politie. “Omdat de fiets een even onder het wiel van de vrachtwagen vast zat, zag het er voor passanten erger uit dan het was.”