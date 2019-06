Festival Cydonia Barocca lanceert kweepeerbiertje: “Vrucht staat symbool voor schoonheid van vergeten tradities” Yannick De Spiegeleir

05 juni 2019

09u24 0 Gent Op verschillende locaties in de Gentse binnenstad kan je dit weekend een concert of voorstelling bijwonen tijdens het muziekfestival Cydonia Barocca. Speciaal voor de derde editie liet bezieler Florian Heyerick een kweepeerbiertje brouwen bij De Wilde Brouwers in Merelbeke. “Net als de muziek van sommige componisten is de kweepeer een ondergewaardeerde vrucht.”

Met Cydonia Barocca verenigt Gentenaar Florian Heyerick zijn passie voor barokmuziek en kweeperen. Cydonia is de Latijnse benaming voor de fruitsoort die een hoofdrol speelt in de gastronomie die je aangeboden krijgt op het festival. Zo kan je er proeven van paté met kweepeerchutney, een stukje Spaanse manchegokaas met kweepeerbrood, kweepeerijs, -taart en zelfs bij je koffie krijg je een kweepeerpraline. Dit jaar vervoegt het ‘Cydonia Barocca Tripel’ dat Heyerick in samenwerking met De Wilde Brouwers op de markt brengt het bijzondere culinaire aanbod.

Pauken en trompetten

“Het is voor alle duidelijkheid geen fruitbier, maar een tripel van 8% met een verfijnde ‘touch’ van kweepeer”, verduidelijken Heyerick en brouwer Denis De Wilde. ‘Heerlijk om te proeven, terwijl je luistert naar de muziek van Bach, Telemann en Graupner’, staat te lezen op het stijlvolle etiket van het flesje. Niet toevallig speelt de muziek van deze drie Duitse componisten het komende pinksterweekend een hoofdrol tijdens Cydonia Barocca. Hun muziek zal uitsluitend worden vertolkt met de klanken van pauken en trompetten. In tegenstelling tot Bach, zijn Telemann en Graupner veel minder bekend bij het grote publiek. “De generatie van deze componisten betekende het briljante hoogtepunt van de traditie der Stadtpfeiffer: paukenisten en trompetters die hun schallende bijdrage leverden op alle belangrijke momenten van het kerkelijke jaar en het politieke wel en wee. Bij geboorte, genezing en dood, op Kerstmis, Pasen en Pinksteren, maar ook na overwinningen tijdens de jacht en de oorlog weerklonk hun pertinente aanwezigheid”, weet Heyerick. Meteen is ook de link gelegd met de Cydonia of kweepeer.

Kweeperenwinkeltje

“De kweepeer is voor mij het ‘fruitgeworden’ symbool voor de schoonheid van vergeten tradities. Stiekem is het al jaren mijn droom om een kweeperenwinkeltje te openen in Gent. De vrucht is zeer gezond, want goed voor de spijsvertering en de smaak is zoetig en sensueel.”

Cydonia Barocca start vrijdag met een openingsconcert in de Sint-Machariuskerk. Ook op zaterdag, zondag en maandag zijn er concerten in de Sint-Jacobskerk, Minardschouwburg, de Protestantse Kerk en het Conservatorium. Tickets zijn verkrijgbaar via www.cydonia-barroca.org/tickets. Via die link kan je ook geschenkverpakkingen van het Cydonia Barocca Tripel-biertje bestellen. Een pakket van 3 flesjes kost 10 euro, voor 6 flesjes betaal je 20 euro. De bestellingen kunnen dit weekend afgehaald worden op alle activiteiten van het festival.