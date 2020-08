Feestzaal De Lage Vuurse start met coronaproof Belgisch-oosters pop-uprestaurant Wietske Vos

05 augustus 2020

14u47 16 Gent Ook de uitbaters van feestzaal De Lage Vuurse in Oostakker hebben nu beslist de tering naar de nering te zetten. Aanstaande vrijdag 7 augustus opent hun pop-uprestaurant met oosterse invloeden de deuren.

Joke D’Hoore en Christophe van Loo, al sinds 2009 het duo achter feestzaal De Lage Vuurse in Oostakker, hebben lang weerstand geboden, maar gaan nu toch overstag: ze starten vrijdag met een pop-uprestaurant. “Als ondernemer mag je in deze coronatijden niet bij de pakken blijven zitten”, aldus Christophe van Loo. “Zoals alle horecazaken moesten ook wij de sluiten op 13 maart, maar vanaf 16 maart hadden we al een afhaalformule beschikbaar voor zowel voorgerechten, hoofdgerechten als desserts. Bij mooi weer hebben we barbecuepakketten. Op zich gaat dat redelijk goed en bovendien hoop je eerst dat je maar een beperkte periode moet overbruggen.”

Specifieke niche

Een tweede reden waarom de uitbaters nu pas beslisten om in De Lage Vuurse een tijdelijk restaurant in te richten, is vaktechnisch van aard. “Restaurant is toch een heel specifieke niche, waarop je je als uitbater moet inrichten”, aldus Van Loo. “Als cateraar en feestlocatie nemen wij steeds speciaal opgeleid personeel in dienst dat goed is in het klaarmaken en presenteren van schotels en gerechten voor grote gezelschappen, en in het bedienen van groepen mensen die feesten. Als restaurantuitbater heb je veel meer contact met de individuele klant en moet je personeel ook al eens een flesje wijn proberen te verkopen aan de tafels.”

Maar nu blijkt dat corona nog een tijdlang zijn stempel zal blijven drukken, viel een tijdje geleden de beslissing om toch met een pop-uprestaurant te starten. De chef-zaakvoerster stelde een nieuwe menukaart met oosterse toetsen samen, medezaakvoerder en zaalverantwoordelijke Christophe van Loo zorgde voor een aangepaste wijnkaart.

“De hittegolf staat voor de deur, we zullen dus ons terras zeker kunnen gebruiken”, aldus Van Loo. “Vanzelfsprekend hebben we alle voorzorgsmaatregelen getroffen zodat je zowel binnen als buiten veilig kan tafelen.”

Het restaurant is iedere avond open van donderdag tot en met zondag en ’s middags van vrijdag tot en met zondag. Afhalen kan elke dag van 10 tot 12 uur en van 16 tot 18 uur. Woensdag is de sluitingsdag.

De Lage Vuurse, Motorstraat 115, 9000 Gent.